Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 248 bin 306'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 248 bin 306'ya yükseldi. Asya ülkelerinden Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; şu ana kadar toplamda Singapur'da 18, Güney Kore'de 252, Japonya'da 487 ve Hindistan'da ise 1395 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 248 bin 306'ya yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 8 kişi daha artarak toplamda 10 bin 801'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 217'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 kişi daha artarak 252'ye yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 487, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 14 bin 877'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 487 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 3 bin 981 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 987 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 740 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 54 olarak kaldı.SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 18Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 18 bin 205'e çıkarken; toplamda 1408 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 18'e çıktı.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1395

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 42 bin 670'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1395 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 11 bin 782 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA