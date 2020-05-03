Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e yükseldi. Asya ülkelerinden Tayland'da virüs kaynaklı ölü sasısında değişiklik olmazken; şu ana kadar toplamda Singapur'da 17, Güney Kore'de 250, Japonya'da 474 ve Hindistan'da ise 1323 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 13 kişi daha artarak toplamda 10 bin 793'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 183'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 250'ye yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 474, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 14 bin 571'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 474 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 3 bin 205 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 969 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 739 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 54 olarak kaldı.SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 17Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 17 bin 548'e çıkarken; toplamda 1347 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 17'ye çıktı.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1323

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 39 bin 980'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1323 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 10 bin 819 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA