Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs nedeniyle ölü sayısı 2 kişi daha artarken, Güney Kore'de ise son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle Hindistan'da toplamda 939, Japonya'da ise 385 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658'e yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 14 kişi daha artarak toplamda 10 bin 752'ye, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 854'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 244'e çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 385, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 13 bin 614'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 385 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1899 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 938 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 652 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 2 kişi artarak 54'e çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 14'e yükseldi

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 14 bin 423'e çıkarken; son 24 saatte 35 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 1095 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 artarak 14'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 939

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 29 bin 451'e ulaşırken, virüs nedeniyle 939 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 137 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA