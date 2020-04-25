Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 197 bin 343'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 197 bin 343'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı değişmezken, Tayland'da ise son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybederken; Hindistan'da 780, Japonya'da ise 345 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263'e yükseldi. Koronavirüs salgına ilişkin Asya ülkelerindeki bilonço da açıklandı.Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 10 kişi daha artarak toplamda 10 bin 718'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 635'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 240.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 345, TAYLAND'DA İSE 51

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 12 bin 829'a ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 345 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1530 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte sayısı 53 kişi daha artarak toplamda 2 bin 907 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 547 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 51'e yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 12 bin 75'e çıkarken; toplamda 956 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 12 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 780

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 24 bin 530'a ulaşırken, virüs nedeniyle 780 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 5 bin 498 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA