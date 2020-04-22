Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı değişmezken; Güney Kore ve Tayland'da son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da ölü sayısı 281'e yükselirken, Hindistan'da ise 645'e çıktı.

Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 11 kişi daha artarak toplamda 10 bin 694'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 277'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 238'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 281, TAYLAND'DA İSE 49

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 11 bin 512'ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 281 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1356 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise enfekte sayısı 15 kişi daha artarak toplamda 2 bin 826 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 352 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi artarak 49'a yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 11

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 9 bin 125'e çıkarken; toplamda 768 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 11 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 645

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 20 bin 178'e ulaşırken, virüs nedeniyle 645 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 3 bin 976 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA