Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873'e yükseldi.

17.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:57
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ise ölü sayısı 10'da kalmaya devam ederken, Güney Kore ve Tayland'da son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti.  Hindistan'da ölü sayısı 448'e, Japonya'da ise 190'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873'e yükseldi. Koronavirüs salgınına ilişkin Asya ülkelerindeki vaka ve ölü sayısı açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 22 kişi daha artarak toplamda 10 bin 635'e, iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 829'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 230'a yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 190, TAYLAND'DA İSE 47

Japonya'da salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 605 artarak 9 bin 231'e çıkarken; 34 kişinin daha tedavi edilmesiyle iyileşen kişi sayısı 935'e yükseldi. Japonya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 kişi daha artarak 190'a yükseldi. Tayland'da ise enfekte sayısı 28 kişi daha artarak toplamda 2 bin 700 kişinin enfekte olduğu kişilerden bin 689'nin iyileştiği açıklandı. Ülkede genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 kişi daha artarak 47'ye yükseldi.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 10'DA KALMAYA DEVAM ETTİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 4 bin 427'ye çıkarken; 31 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 683 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı artış görülmezken, ölü sayısı 10 'da kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 448

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 13 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 448 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 1777 kişinin ise sağlığına kavuştuğu açıklandı.


Kaynak: DHA

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