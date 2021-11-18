Asya Turizm Başkenti Nevşehir oldu

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye 2019 yılının Eylül ayından bu yana sürdürdüğü Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devretti. Çevirim içi yapılan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı devir teslim töreninde Nevşehir, 2022 AİD Asya Turizm Başkenti olarak ilan edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı attığı Tweet ile duyurdu. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Nevşehir'imiz, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD)'in kuruluşunun 20. Yıldönümü dolayısıyla 2022 yılı için AİD Asya Turizm Başkenti olarak belirlenmiştir. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması, Nevşehir'de sevinçle karşılandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, alınan karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye 2019 yılından beri AİD'in dönem başkanlığını yürütüyordu. Bu görevi geçtiğimiz gün Bahreyn Dışişleri Bakanına devretti. Bu vesile ile Nevşehir AİD tarafından turizm kenti olarak seçildi. Oldukça olumlu bir gelişme. Asya İşbirliği Platformu, birçok Asya ülkesinin üye olduğu bir platform. Bu ülkeler arasında çeşitli temaslar yapılan, birlikte hareket edilen bir işbirliği platformu. Nevşehir'in turizm başkenti olarak seçilmesi bizim tanıtımımıza büyük ölçüde katkıda bulunacak. Kapadokya dünyaca bilinen ünlü bir bölge. Kapadokya bölgesininim neresi olduğunu herkes çok iyi biliyor. Nevşehir Kapadokya'nın merkezi. Özellikle merkez ilçemizin turizmden daha fazla faydalanmasını amaçladığımız bu dönemde tanıtımımıza da büyük katkısı olacak. Bizim için sevindirici bir gelişme. Bizde bu durumdan maksimum seviyede faydalanmak istiyoruz. Nevşehir'imize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR