Asya Su ve Kızılay'dan sel bölgesine 35 ton içme suyu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 3 bölgede etkili olan sel sebebiyle içme suyunda oluşan sıkıntılar sonrasında Asya Su, Kamyoncular Kooperatifi ve Kızılay bölgelere 35 ton su gönderdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 3 bölgede etkili olan sel sebebiyle içme suyunda oluşan sıkıntılar sonrasında Asya Su, Kamyoncular Kooperatifi ve Kızılay bölgelere 35 ton su gönderdi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 bölgede su taşkını meydana geldi. İçme suyunda yaşanan sıkıntıdan dolayı Asya Su ve Kızılay işbirliğinde 35 ton suyun Düzce Kamyoncular Kooperatifi tarafından nakliyesi yapıldı. İhtiyaç olan bölgelere Kızılay tarafından dağıtımlar yapılmaya başlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı