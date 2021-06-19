Asya Su'da üretim hızlandı
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Asya Su'da üretim hızlandı

Asya Su'da üretim hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Asya Su fabrikasında, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte üretim hızlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Asya Su fabrikasında, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte üretim hızlandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde el değmeden Kaplandede dağlarından fabrikaya kadar getirilen kaynak suyunu, son teknoloji makineler ile paketleyen Asya Su, normalleşme süreci ile tercih edilmeye devam ediyor. Normalleşme sürecinin başlaması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan su tüketimi sonrasında fabrikada üretim de hızlandı. Hem ihracat, hem de ithalat yapan Asya Su, günde 20 bin şişe su paketleyerek vatandaşların kullanımına sunuyor. - DÜZCE

Asya Su'da üretim hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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