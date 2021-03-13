Asya su 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Asya su 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor

13.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:00
Asya su 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde son teknoloji ile donatılan ve saatte 74 bin şişe kapasite ile hizmet veren Asya Su, 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde son teknoloji ile donatılan ve saatte 74 bin şişe kapasite ile hizmet veren Asya Su, 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor.

Doğal güzellikler diyarı Düzce'nin bin 160 metre rakımlı, el değmemiş bir doğa ve bitki örtüsüne sahip Kaplandede Zirvesi'nden çıkan doğal kaynak suyu, Gülay Kollektif Şirketi'nce yani Asya su ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı antibakteriyel boru hattıyla yüzde 100 güvenli ve hijyenik bir şekilde tesislerde el değmeden ve doğallığı bozulmadan dolduran Asya Su, 8 farklı çeşidi ile insanların beğenisine sunuldu. 200 ve 200 ml bardak, 0,5 ml, 0,33 ml, 1.5 ml, 5 ml, 19 litre tek kullanımlık ve 19 litre geri dönüşümlü sular ile hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya su 8 çeşit ürün ile hizmetlerine devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:02:11. #1.14#
title