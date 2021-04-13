Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor

Asya Şampiyonlar Ligi, yarın başlıyor.
Asya Şampiyonlar Ligi, yarın başlıyor. Batı grubunun maçlarıyla başlayacak olan lig, 14-30 nisan tarihleri arasında oynanacak.
Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor. D-Smart'tan yayınlanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin batı grubu maçları 14-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı ise Persepolis ile Al Wahda arasında olacak.
Naklen yayınlanacak olan 10 maçın programı şu şekilde:
14 Nisan Çarşamba
17.30 Persepolis-Al Wahda
18.00 Pakhtakor-Tractor
21.00 Al Sadd-Foolad
21.00 Al Wehdat-Al Nassr
23.00 Goa-Al Rayyan
00.00 Sharjah-Air Force
15 Nisan Perşembe
20.45 Al Duhail-Al Shorta
22.30 Esteghlal-Al Ahli
23.15 Istiklol-Shabab Al Ahli
00.30 Al Ahli-Olmaliq - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı