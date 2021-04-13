Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor
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Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor

Asya Şampiyonlar Ligi, yarın başlıyor.

Asya Şampiyonlar Ligi, yarın başlıyor. Batı grubunun maçlarıyla başlayacak olan lig, 14-30 nisan tarihleri arasında oynanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor. D-Smart'tan yayınlanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin batı grubu maçları 14-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı ise Persepolis ile Al Wahda arasında olacak.

Naklen yayınlanacak olan 10 maçın programı şu şekilde:

14 Nisan Çarşamba

17.30 Persepolis-Al Wahda

18.00 Pakhtakor-Tractor

21.00 Al Sadd-Foolad

21.00 Al Wehdat-Al Nassr

23.00 Goa-Al Rayyan

00.00 Sharjah-Air Force

15 Nisan Perşembe

20.45 Al Duhail-Al Shorta

22.30 Esteghlal-Al Ahli

23.15 Istiklol-Shabab Al Ahli

00.30 Al Ahli-Olmaliq - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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