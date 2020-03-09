Asya piyasalarında sert kayıplar
Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:00
Asya borsalarında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin artan endişelerin yanı sıra sert düşen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
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Kaynak: Dunya.com