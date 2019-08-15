Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Hong Kong'daki protesto gösterilerini "hızlı ve insani" bir şekilde çözmek için yardım önermesiyle Asya hisse senedi piyasaları toplarlandı.

15.08.2019 11:39
Asya piyasaları Trump'ın yardım önerisiyle toparlandı

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Hong Kong'daki protesto gösterilerini "hızlı ve insani" bir şekilde çözmek için yardım önermesiyle Asya hisse senedi piyasaları toplarlandı.
Gelişmeler etkisiyle Asya poiyasalarında son durum şöyle:
Nikkeyi yüzde 1.29,
Shanghai Composite yüzde yüzde 0.28 ve
S&P yüzde 2.85 düşerken,
Shenzen Composite yüzde 0.05 ve
Hang Seng yüzde 0.24 yükseldi.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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