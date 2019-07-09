Asya piyasaları ticari gerilimlerle düştü

– Asya piyasaları, küresel ticari gerilimlerin yeniden yükseleceği endişeleriyle Salı günü kapanışa doğru düştü.

ABD, Çin ve Meksika'nın ihracatçılarına teşvikler vermesinin ardından iki ülkenin çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bunun yanında Japonya, Güney Kore'nin elektronik ekran ve mikroçiplerin üretinibde kullanılan malzemelerin ihracatını etkileyen ticari kısıtlamaları kaldırmaya yönelik çağrısını reddetti.

Gün sonu işlemlerine doğru;

Shanghai Composite yüzde 0.48

Shenzen Composite yüzde 0.40

Hang Seng yüzde 0.79

Kospi yüzde 0.32

S&P/ASX 200 yüzde 0.18 düüşerken

Nikkesi 225 yüzde 0.07 yükseldi.

TSİ 09: 45'te dolar yen karşısında yüzde 0.05 artışla 108,779 yenden işlem gördü.

Kaynak: DHA

- İstanbul