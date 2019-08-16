Asya piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle yükseldi

16.08.2019 10:05

– ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğine inandığını ve ABD'nin ek gümrük vergisi hamlesine, Çin Maliye Bakanlığı'ndan gelen misilleme haberine rağmen, cevap verilmeyeceğini düşündüğünü açıklaması ardından Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Çin'in orta yolda buluşacağını ve G20 Zirvesi'nde alınan kararları uygulayacağını umduğu belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.11,

Shanghai Composite yüzde 0.65,

Shenzen Composite yüzde 1.19,

Hang Seng yüzde 0.77 yükselirken,

Kospi Composite yüzde 0.73 düştü.



Kaynak: DHA

- İstanbul