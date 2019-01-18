Asya Piyasaları Ticaret İyimserliği Etkisiyle Artışla Kapandı

– Asya Pasifik bölgesi hisse senedi piyasaları, Pekin ve Washington arasındaki ticaret görüşmelerinin yatırımcılarda oluşturduğu iyimserlik etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin 2019 yılı sonunda sonlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Diğer yandan, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in, Çin mallarına getirilen ek gümrük vergilerini gevşetmek için çalıştığı duyuruldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, dün düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD parlamentosundaki ilgili üyelere Çinli işletmelere yönelik temelsiz baskıları durdurması çağrısında bulundu.

Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

Shanghai Composite yüzde 1.40,

Shenzen Composite yüzde 1.40,

Hang Seng yüzde 1.22,

Nikkei yüzde 1.29,

Kospi Composite yüzde 0.65 ve

S&P yüzde 0.50 arttı.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.11 kazanımla 109 bin 35 düzeyine yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA