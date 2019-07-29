Asya piyasaları ticaret görüşmeleri öncesinde düştü

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması öncesinde düştü.

ABD Başknbaı Donald Trump, ikinci dönemde seçilmesi halinde Çin'in neredeyse "hemen" bir ticaret anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.36,

Shanghai Composite yüzde 0.25,

Shenzen Composite yüzde 0.15,

Hang Seng yüzde 1.53 ve

Kospi Composite yüzde 1.68 düşerken,

S&P yüzde 0.63 yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul