Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık
Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.
27.09.2019 10:29
– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.
Nikkei yüzde 1.02,
Shanghai Composite yüzde 0.23,
Shenzen Composite yüzde 0.98 ve
S&P yüzde 0.53 yükselirken,
Hang Seng yüzde 0.17 ve
Kospi Composite yüzde 1.28 düştü.- İstanbul
Kaynak: DHA