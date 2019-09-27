Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.

27.09.2019 10:29
Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.

Nikkei yüzde 1.02,

Shanghai Composite yüzde 0.23,

Shenzen Composite yüzde 0.98 ve

S&P yüzde 0.53 yükselirken,

Hang Seng yüzde 0.17 ve

Kospi Composite yüzde 1.28 düştü.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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