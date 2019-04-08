Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Karışık

– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle karışık seyirde.

Tarafların görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurmaları ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in anlaşmanın son haline yaklaşıldığını ve "karşılıklı saygı ve fayda" çerçevesinde hazırlandığını söylerken, ABD Başkanı Donald Trump iki ülkenin "en zor iki konu üzerinde anlaştığını" belirtti ancak anlaşmanın ne zaman tamamlanacağına dair bir yorum yapmadı.

gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.21,

Kospi Composite yüzde 0.18,

Shanghai Composite yüzde 0.24 ve

Shenzen Composite yüzde 1.31 düşerken,

Hang Seng yüzde 0.33 ve

S&P yüzde 0.58 yükseldi.

Kaynak: DHA