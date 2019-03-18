Asya Piyasaları Ticaret Görüşmeleri Etkisiyle Yükseldi

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda Çin Başkan Yardımcısı Liu He'nin ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret mTemsilcisi Robert Lightizer ile yaptığı telefon görüşmesinde "sağlam gelişmeler" kaydedildiği iddialarıyla yükseldi.

Bunun yanında yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklayacağı faiz kararının artış yönünde olmayacağı düşüncesi ve küresel ekonomik büyüme öngörüsünün düşürüleceği öngörüsüyle artan risk iştahı Asya hisse senedi piyasalarında görülen artışı destekledi.

Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.62,

Shanghai Composite yüzde 2.47,

Shenzen Composite yüzde 2.67,

Hang Seng yüzde 1.04,

Kospi Composite yüzde 0.16 ve

S&P yüzde 0.25 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA