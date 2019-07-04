Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık

– Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle karışık seyirde.

Beyaz Saray Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter NAvarro, Çin hükümetinin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lİghtizer ile görüşmelere devam ettiğini ve kimi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.26,

Kospi Composite yüzde 0.51 ve

S&P yüzde 0.49 arttı,

Shanhai Composite yüzde 0.17 ve

Shenzen Composite yüzde 0.3 düşerken,

Hang Seng bir değişim göstermedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul