Asya Piyasaları Ticaret Gelişmeleriyle Yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle önceki seansta görülen kayıplarını telafi etti.

ABD'nin Japonya ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatması ve ABD'li yetkililerin Çin ile bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduklarını duyurması üzerine piyasalar yükselişe geçti.

Asya hisse sendi piyasalarında son durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.28,

Shanghai Composite yüzde 1.31,

Shenzen Composite yüzde 1.04,

Hang Seng yüzde 0.67,

Kospi Composite yüzde 0.14 ve

S&P yüzde 0.44 yükseldi.

Kaynak: DHA