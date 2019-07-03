Asya piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü
– Asya hisse senedi piyasaları yatırımcıların ticaret gelişmelerine odaklanmalarıyla düştü.
– Asya hisse senedi piyasaları yatırımcıların ticaret gelişmelerine odaklanmalarıyla düştü.
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Huawei'in ABD'de 5G ağları kullanımının halen engellenmeye devam edeceğini açıklarken, Huawei ABD'nin yaptırımlarının şirkete faydalı olduğunu söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarınnda son durum şöyle;
Shanghai Composite yüzde 0.86,
Shenzen Composite yüzde 1.11,
Hang Seng yüzde 0.23,
Nikkei yüzde 0.78,
Kospi Composite yüzde 1.18 düşerken,
S&P yüzde 0.58 yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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