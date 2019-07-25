Asya piyasaları piyasalardaki iyimserlik etkisiyle yükseldi

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında kapanış değerleri şöyle:

Nikkei yüzde 0.22,

Shanghai Composite yüzde 0.37,

Shenzen Composite yüzde 0.73 ve

S&P yüzde 0.6 artarken,

Kospi Composite yüzde 0.51 düştü,

Hang Seng bir değişim göstermedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul