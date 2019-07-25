Asya piyasaları piyasalardaki iyimserlik etkisiyle yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.

Asya piyasaları piyasalardaki iyimserlik etkisiyle yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında kapanış değerleri şöyle:
Nikkei yüzde 0.22,
Shanghai Composite yüzde 0.37,
Shenzen Composite yüzde 0.73 ve
S&P yüzde 0.6 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.51 düştü,
Hang Seng bir değişim göstermedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et