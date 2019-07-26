Asya piyasaları K. Kore'nin "uyarısı" etkisiyle karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki "savaş çığırtkanlarına sert bir uyarı" olması için bir füze attığını resmen onaylamasıyla karışık seyretti.

Kuzey Kore'nin hamlesi, ABD ve Güney Kore'nin ortaklaşa yapacağı askeri tatbikatın nükleer silahsızlanma görüşmelerine zarar vereceğine yönelik uyarısının ardından geldi.

Yatırımcılar ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranları sabit tutmasını sindirirken ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorlar.

Veri cephesinde ise Japonya İstatistik Bürosu'nun yıllık enflasyonun yüzde 0.9 arttıdığını duyurması oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalrında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.51,

Kospi Composite yüzde 0.48,

Hang Seng yüzde 0.44 ve

S&P yüzde 0.35 düşerken,

Shanghai Composite yüzde 0.17 arttı,

Shenzen Composite yatay.



Kaynak: DHA