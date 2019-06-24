Asya piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle karışık

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmasıyla karışık seyirde.

Diğer yandan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlecek G20 Zirve'sinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi jinping'in zirvede gerçekleştirecekleri görüşmenin ticaret gerginliklerini azaltacağı öngörülürken, ABD'nin Çin'in 5G teknolojisi kullanılan ürünlerini tamamen yasaklayacağı medyaya yansıdı.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Shanghai Composite yüzde 0.09,

Shenzen Composite yüzde 0.07,

Nikkei yüzde 0.07 ve

S&P yüzde 0.2 düşerken,

Kospi Composite yüzde 0.15 ve

Hang Seng yüzde 0.17 yükseldi.



Kaynak: DHA