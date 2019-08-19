Asya piyasaları haftaya artışla başladı

19.08.2019 10:56

– Asya hisse senedi piyasaları ekonomik ve ticari gelişmeler etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Çin Merkez Bankası'nın şirketler için faizleri düşürürken, Japonya'nın ticaret açığı Temmuz ayında 249.6 milyar yene yükseldi.

Diğer yandan Hong Kong protestolarının 11'inci haftasında katılımcılar 1.7 milyon kişiye ulaştı.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.74,

Kospi Composite yüzde 0.58,

Shanghai Composite yüzde 1.62,

Shenzen Composite yüzde 2.59,

Hang Seng yüzde 2.14 ve

S&P yüzde 0.94 arttı.

Kaynak: DHA

- İstanbul