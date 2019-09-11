Asya piyasaları çin'in önlemleri etkisiyle karışık

11.09.2019 09:59

– Asya hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:Hang Seng yüzde 1.76,Nikkei yüzde 0.87Kospi Composite yüzde 0.6 veS&P yüzde 0.12 artarken,Shanghai Composite yüzde 0.18 veShenzenb Composite yüzde 0.78 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.26 artışla 107.830 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul