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Asya-Pasifik ve Avrupa borsalarında hisseler yükseliyor

ABD ekonomisinin yavaş toparlanacağı ve Çin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesi üzerine sert gerileyen dünya borsalarının yönü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alımlarına başlayacağını açıklaması ve Pekin'deki yeni Covid-19 vakalarının hızlıca kontrol altına alındığını gösteren...

Asya-Pasifik ve Avrupa borsalarında hisseler yükseliyor
16.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:52

ABD ekonomisinin yavaş toparlanacağı ve Çin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesi üzerine sert gerileyen dünya borsalarının yönü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alımlarına başlayacağını açıklaması ve Pekin'deki yeni Covid-19 vakalarının hızlıca kontrol altına alındığını gösteren verilerle yukarıya döndü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tutmasının ardından Asşa-Pasifik hesse senedi borsalarında endeksler yükseldi. Birçok Avrupa borsasında da açılış öncesi işlemlerde endeksler yükselirken, ABD MErkez Bankası'nın (Fed) açıklamasından da destek alan vadeli piyasalarda hisseler yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi işlemlere yüzde 4.81 gibi yüksek oranda artışla başlarken, Çin'de Shanghai Composite Endeks yüzde 0.97 ve Shenzhen Composite Endeks de yüzde 1.29 artışla başladı. Hong Kong Borsası'nın ana endeksi Hang Seng de işlemlere yüzde 2.87 ya da 683 puan artışla başladı. Avustralya'da da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 4.30 artışla başladı.

Açılış öncesi işlemlerde Almanya'da DAX Endeksi 390 puan, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de yüzde 2.55 yükselişle başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 3.0'ün de üzerinde arttı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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