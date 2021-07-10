Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 26 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 92 bin 15 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 86 bin 916 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 58'i yurt dışı kaynaklı, 1378 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Vaka sayısının 166 bin 722'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 38'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı 153 bin 153 olarak kayıtlara geçti.

Yonhap haber ajansına göre, artan vaka artışı nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Ülke genelinde eğlence mekanları ve gece kulüpleri kapatılırken restoranlar için servis saati 22.00 ile kısıtlandı.

Tedbirlerin başta başkent Seul ve çevresinde pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca uygulanması bekleniyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 951 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 33 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 6 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 218'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 736 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 675 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 467 bin 199'a çıktı.

Son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 816'ya yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 vaka tespit edildi.

Ülkede, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmadı.

Toplam 62 bin 680 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

Yetkililer, 12 Temmuz itibarıyla son 21 gün içerisinde Endonezya'da bulunanların Singapur üzerinden transit uçuş yapamayacağını ve bu ülkeden gelen tüm yolculardan son 48 saat içinde alınmış PCR testi isteneceğini duyurdu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 326 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 625'e, vaka sayısı 326 bin 832'ye yükseldi. Virüs tespit edilen 243 bin 918 kişi iyileşti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha sıkı önlemlerin devreye sokulduğu ülkede, başkent Bangkok'ta 21.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte, 8 bin 772 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 185 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 9 bin 15 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 16 bin 189 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nepal

Bugüne kadar 652 bin 859 vakanın kaydedildiği Nepal'de, virüs bulaşan 9 bin 340 kişi hayatını kaybetti, 616 bin 929 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Son 24 saatte 64 vakanın görüldüğü Avustralya'da toplam vaka sayısı 31 bin 15'e yükseldi.

Bugüne kadar virüse yakalanan 910 kişi hayatını kaybederken 29 bin 466 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni vakaların çoğunun görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinde hükümet tedbirleri arttırdı. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde açık havada toplanmalar 2 kişi ile sınırlandırılırken, her evden yalnızca 1 kişinin alışveriş için evden ayrılabileceği bildirildi.

Öte yandan cenaze törenlerinin de 10 kişiyle kısıtlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın