Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 869 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 944 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 31 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 1 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 61'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 689 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 67'si yurt dışı kaynaklı, 711 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 160 bin 795'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 28'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 150 bin 44 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 392 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 441 bin 746'ya çıktı.

Son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 192'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 630 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 166 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 276'ya, vaka sayısı 289 bin 233'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 223 bin 437 kişi ise iyileşti.

Nepal

Son 24 saatte 1745 vakanın kaydedildiği Nepal'de 23 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne 646 bin 367 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, 9 bin 248 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 611 bin 429 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte, 9 bin 964 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken 164 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 954 bin 881 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 15 bin 229 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün