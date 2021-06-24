Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 669 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 541 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34'ü yurt dışı kaynaklı 610 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 153 bin 155'e yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 8'e çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 144 bin 788 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 906 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 130 yeni vaka görülürken 6 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 389'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 605 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 43 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 378 bin 260'a çıktı.

Son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 36'ya yükseldi, 1 milyon 302 bin 814 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 493 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 108 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1775'e, toplam vaka sayısı 232 bin 647'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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