Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 23 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 587 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 441 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49'u yurt dışı kaynaklı 429 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 151 bin 149'a yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 2'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 142 bin 899 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 887 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 109 yeni vaka görülürken, virüs bulaşan 11 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 5'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 549 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 803 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 359 bin 15'e çıktı.

Son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 621'e çıktı, 1 milyon 277 bin 715 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 414 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 23 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1629 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1629'a, toplam vaka sayısı 218 bin 131'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mert Müldür Gareth Bale Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:02:43. #1.15#

title