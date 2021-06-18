Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı, 23 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 534 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 397 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı, 507 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 150 bin 238'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 1996'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 141 bin 816 olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 885 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 188 vaka görüldü.

Toplam vaka sayısı 13 bin 771'e çıktığı ülkede, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 518'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 833 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 346 bin 276'ya çıktı.

Son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 23 bin 385'e çıktı, 1 milyon 261 bin 115 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 382 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 960 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 58 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1577'ye, toplam vaka sayısı 210 bin 782'ye yükseldi.

Nepal

Son 24 saatte 1963 vakanın kaydedildiği Nepal'de 44 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 617 bin 947 Kovid-19 vakası ve 8 bin 641 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 549 bin 682 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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