Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 35 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 394 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 312 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40'ı yurt dışı kaynaklı 565 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 147 bin 422'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1982'ye çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 138 bin 37 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 874 Kovid-19 vakası tespit edilirken 210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısı 12 bin 746'ya, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle de virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 411'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 308 bin 352'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 652'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 225 bin 359 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı bağlantılı 21 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 266 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 799 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 277 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, virüs kaynaklı ölü sayısı 1431'e, toplam vaka sayısı 193 bin 105'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1637 yeni vaka tespit edildi, 39 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Salgının başından bu yana ülkede 824 bin 486 kişi virüse yakalanırken 13 bin 71 kişi hayatını kaybetti, 764 bin 34 kişi iyileşti.

Bangladeş Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan okul, eğitim kurumları ve medreselerin 30 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 382 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 606 bin 778'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 8 bin 366'ya yükseldi. Bugüne kadar virüs bulaşan 527 bin 111 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen