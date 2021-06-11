Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 22 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 359 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 297 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 556 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 146 bin 859'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1981'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 137 bin 224 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte biri yurt dışı kaynaklı, 287 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 12 bin 500'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 24 artarak 385'e çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 686 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 300 bin 349'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 507'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 216 bin 497 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı bağlantılı 9 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 245 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 765 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 290 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 27 artışla 1402'ye yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 189 bin 828'e çıktı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 454 yeni vaka tespit edildi, 43 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Salgının başından bu yana ülkede 822 bin 849 kişi virüse yakalanırken 13 bin 32 kişi hayatını kaybetti, 761 bin 916 kişi iyileşti.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 709 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 604 bin 396'ya yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 8 bin 305'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 520 bin 816 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz