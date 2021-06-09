Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 16 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 316 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 267 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı kaynaklı 602 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 145 bin 692'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1977'ye çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 135 bin 412 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 1'i yurt dışı kaynaklı 275 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 11 bin 968'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 25 artarak 333'e çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 462 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 286 bin 217'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 126 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 22 bin 190'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 210 bin 27 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 4 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 223 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 702 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 680 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 35 artışla 1332'ye yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 185 bin 228'e çıktı.

Bangladeş

Salgının başından bu yana 815 bin 282 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 12 bin 913 kişi hayatını kaybetti, 755 bin 302 kişi iyileşti.

Bangladeş'in Hindistan sınırındaki bölgelerinde vaka sayıların artmasının ardından hükümet, dün virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

Nepal

Nepal'de salgının başından bugüne kadar 595 bin 364 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs nedeniyle toplam 8 bin 98 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs bulaşan 504 bin 530 kişi iyileşti.

Çin'den gelen 1 milyon doz aşı ile dün aşılama çalışmalarının yeniden başlatıldı.

Nepal'de ocak ayında başlayan aşılama kampanyası, Hindistan'ın artan vaka sayıları sonrası ulusal talebi karşılamak için ülkede üretilen aşılara ihracat yasağı getirmesi nedeniyle sekteye uğramıştı.

Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen