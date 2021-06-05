Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne kadar 91 bin 218 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 197 kişi iyileşti.

Çin'in güneyinde yerel koronavirüs vakalarının artışa geçtiği Guangcou şehrine bağlı Nansha, Huadu ve Conghua ilçelerinde geniş kapsamlı Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

Öte yandan, Nansha ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoran, spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık mekanlar geçici olarak kapatıldı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 744 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 143 bin 596'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1971'e çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 133 bin 763 kişi ise iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 511 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 10 bin 956'ya, virüs kaynaklı ölü sayısının 38 artarak 225'e çıktığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 262 bin 273'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 195 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 732'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 180 bin 998 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 18 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 176 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 580 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1447 yeni vaka tespit edildi, 43 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 809 bin 314 kişi virüse yakalanırken 12 bin 801 kişi hayatını kaybetti, 749 bin 425 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 817 vaka kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 36 artışla 1213'e yükseldi, ülkede toplam vaka sayısı 174 bin 796'ya çıktı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 540 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 585 bin 100'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 799'a çıktı. Bugüne kadar virüs bulaşan 484 bin 373 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın