Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 24 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 146 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 164 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 667 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 141 bin 476'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1965'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 132 bin 68 kişi ise iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 257 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 240 bin 716'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 146 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 158'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 167 bin 426 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 31 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 100 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 481 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1988 yeni vaka tespit edildi, 34 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 804 bin 293 kişi virüse yakalanırken 12 bin 694 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüse yakalanan 744 bin 65 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 372 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, daha önce kayıtlara girmeyen 177 vakanın da eklenmesiyle vaka sayısının 9 bin 389'a, salgın kaynaklı ölü sayısının 12 artarak 149'a çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:41:15. #1.16#

title