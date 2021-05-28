Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede, bugüne dek 91 bin 45 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 93 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 587 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 138 bin 898'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1946'ya çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 128 bin 761 kişi ise iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki gündür yeni vaka görülmedi.

Şimdiye kadar 11 bin 837 Kovid-19 vakası kaydedilen Hong Kong'da virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 565 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 299 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 7 bin 315 vakanın tespit edildiği adada, virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 78'e çıktı. Günlük ölüm sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 748 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 209 bin 154'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 566'ya çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 134 bin 818 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 30 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 970 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 372 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1358 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 796 bin 343 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 511 kişi hayatını kaybetti, 736 bin 221 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 759 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artışla 954'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 144 bin 976'ya çıktı, virüs tespit edilen 97 bin 872 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 885 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 549 bin 111'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 47'ye çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 428 bin 670 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz