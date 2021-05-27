Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 19 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı 2 vakaya ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde rastlandı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede, bugüne dek 91 bin 38 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 75 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 629 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 138 bin 311'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1943'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 128 bin 180 kişi ise iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bugüne kadar 11 bin 837 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bölgede son 24 saatte yeni vaka görülmedi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 565 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 405 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 6 bin 761 vakanın tespit edildiği adada, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 59'a çıktı. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 483 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 200 bin 430'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 210 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 379'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 131 bin 942 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 24 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 940 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 360 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1292 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 794 bin 985 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 735 bin 157 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 323 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artışla 920'ye yükseldi. Günlük ölüm sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 217'ye çıktı, virüs tespit edilen 93 bin 828 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 731 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 542 bin 256'ya yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 6 bin 951'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 418 bin 829 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere