Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 13 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaya ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde rastlandı.

Salgnın ilk kez ortaya çıktığı ülkede, bugüne dek 91 bin 19 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 63 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 707 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 137 bin 682'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1940'a çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 127 bin 582 kişi ise iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 artışla vaka sayısı 11 bin 837'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 561 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 304 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 6 bin 91 vakanın tespit edildiği adada, virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 46'ya çıktı. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 310 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 193 bin 976'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 150 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 20 bin 169'a çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 127 bin 770 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 26 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 916 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 329 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1497 yeni vaka tespit edildi, 40 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 793 bin 693 kişi virüse yakalanırken, 12 bin 458 kişi hayatını kaybetti, 733 bin 866 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 455 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artışla 873'e yükseldi. Günlük ölüm sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 137 bin 894'e çıktı, virüs tespit edilen 91 bin 765 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 667 Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 535 bin 525'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 145 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 6 bin 845'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 411 bin 603 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin