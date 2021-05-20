Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 12 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 920 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 990 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 646 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 134 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1916'ya yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 123 bin 659 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 829'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 542 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 275 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 2 bin 825 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19'dan en az etkilenen bölgeler arasında yer alan Tayvan'da, vaka sayılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Sağlık yetkilisi Chen Shih-Chung yaptığı açıklamada, Ada'da bir önceki güne kıyasla vaka sayısında yüzde 7'lik bir artış gözlendiğini bildirdi.

Artan vaka sayılarını kontrol altına almak için 28 Mayıs'a kadar salgın uyarısı 3. seviyeye yükseltildi.

Ayrıca Tayvan'ın, dün, Hollanda'dan 400 bin doz AstraZeneca aşısı aldığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 100 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 165 bin 155'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 641'e çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 93 bin 602 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 41 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 730 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 183 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1457 yeni vaka tespit edildi, 36 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 785 bin 194 kişi virüse yakalanırken 12 bin 284 kişi hayatını kaybetti, 727 bin 510 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 636 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artışla 703'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 119 bin 585'e çıktı, virüs tespit edilen 74 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland'ın Phon bölgesindeki Muang Phon belediye ofisi, Kovid-19 aşısı yaptırmak için başvuruda bulunanlar için çekiliş düzenleneceğini ve yerel restoranlarda, mağazalarda kullanılabilecek indirim kuponları sunulacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer