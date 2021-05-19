Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 14 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 908 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 976 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 654 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 133 bin 471'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1912'ye yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 123 bin 237 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 828'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 539 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 275 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Adada 5 gün üst üste 100'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Yetkililer, 19-28 Mayıs arasında okulların kapalı tutulacağını duyurdu.

Bugüne dek 2533 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan'da kapalı alkanlarda 5, açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi geçici olarak yasaklandı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 700 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 159 bin 71'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 136 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 507'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 89 bin 613 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 38 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 689 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 134 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1608 yeni vaka tespit edildi, 37 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 783 bin 737 kişi virüse yakalanırken 12 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 726 bin 132 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Bangladeş'te 23 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 394 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artışla 678'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 116 bin 949'a çıktı, 74 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 64 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 480 bin 418'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 246 artarak 5 bin 657'ye çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın