Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 25 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 872 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 945 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 619 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 132 bin 290'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1903'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 122 bin 163 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 826'ya yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 531 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 335 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Adada salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Yetkililer, halka kalabalık yerlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Bugüne dek 2017 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1123 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan'da günlük vaka sayıları birkaç gün öncesine kadar 30'ın altında seyrederken 14 Mayıs'ta 34 yeni vaka kaydedilmişti.

Adada, 15 Mayıs'ta 185, dün ise 207 vaka tespit edilmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 979 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 149 bin 925'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 262'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 76 bin 428 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 613 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 104 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 698 yeni vaka tespit edildi, 32 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 780 bin 857 kişi virüse yakalanırken 12 bin 181 kişi hayatını kaybetti, 723 bin 94 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Bangladeş'te 23 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 9 bin 198 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 464 bin 218'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 214 artarak 5 bin 215'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen