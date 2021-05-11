Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 783 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 845 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 511 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 128 bin 282'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1879'a yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 118 bin 717 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 813'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 496 kişi iyileşti, 107 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 11 Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Vakalardan 7'sinin yurt içi kaynaklı olduğu, vakaların 1'inin temas geçmişinin bulunduğu ancak diğerlerinin kaynağının henüz belirlenemediği kaydedildi.

Böyle ülkede son 3 günde tespit edilen yurt içi kaynaklı vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Tayvan'da uzun aradan sonra 9 Mayıs'ta yurt içi kaynaklı ilk vakalar ortaya çıkmıştı.

Bugüne dek 1210 vakanın tespit edildiği adada 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1093 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 734 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 113 bin 847'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 620'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 38 bin 175 kişi iyileşti.

Öte yandan Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan ve ülkedeki vakaların ani artışında etkili olduğu düşünülen varyantının ilk kez Filipinler'de görüldüğü bildirildi.

Strait Times'ın haberine göre, Körfez ülkeleri Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iki Filipinli denizcide "çift mutant" olarak adlandırılan "B1617" varyantına rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün insan vücuduna tutunmasını sağlayan diken proteininde yol açtığı değişimlerle bulaşıcılığını arttıran mutasyonu, "küresel çapta kaygı verici varyant" kategorisine almıştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13'ü yurt içi bağlantılı 25 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 403 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 60 bin 953 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1230 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 776 bin 257'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 33 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 5'e yükseldi, virüse yakalandıktan sonra 712 bin 321 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1919 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 452'ye yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 86 bin 924'e çıktı, 57 bin 37 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık yetkilileri, dün Pakistan'dan ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirmişti.

Avustralya

Avustralya'da son 24 saatte 7 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 29 bin 938'e ulaştı.

Ülkede toplm 910 kişi yaşamını yitirdi. Virüse yakalanan yaklaşık 28 bin 815 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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