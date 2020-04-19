Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Singapur ve Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bin 500'ü geçerken Tayland'da son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Singapur ve Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bin 500'ü geçerken Tayland'da son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Singapur'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 596 artarak 6 bin 588'e yükseldi. İyileşen hasta ve ölü sayısında ise değişiklik olmadı.

Bu artışla Singapur, Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakası görülen ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların çoğunun, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden oluştuğunu belirtti.

Nisan başından bu yana günlük vaka artışının hızlandığı Singapur'da dün de vaka sayısı 942 artmıştı.

Endonezya'da bir günde 47 can kaybı

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, son 24 saatte ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 327 artışla 6 bin 575'e yükseldiğini duyurdu.

Yurianto, can kaybının 47 artışla 582, iyileşenlerinin sayısının ise 55 artarak 686 olduğunu ifade etti.

Malezya, Kovid-19 ilacını denemeye başlayacak

Malezya'da da vaka sayısı 84 artarak, 5 bin 389'a, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı da 1 artarak 89'a ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 3 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Dünya Sağlık Örgütünce Kovid-19'a karşı üretilen ve 5 bin hasta üzerinde test edilmesi planlanan "Dayanışma" (Solidarity) isimli ilacın denemelerinin, ülke genelindeki kliniklerde en kısa zamanda başlayacağını açıkladı.

Ülkenin Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde ise vaka sayısının artmasıyla eyalet genelinde palm yağı üretimi bir süreliğine durduruldu.

Filipinler'de toplam ölü sayısı 400'ü aştı

Filipinler'de ide son 24 saatte vaka sayısı 172 artarak 6 bin 259 oldu.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 artarak 409'a çıktı.

Tayland'da da son 24 saatte Kovid-19 görülen kişi sayısı 32 artışla 2 bin 765'e ulaştı.

Ülkede 141 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan Kovid-19 hasta sayısı 1928'e yükseldi.

Tayland'da dün ve bugün virüs kaynaklı ölüm kayda geçmedi.

Kaynak: AA