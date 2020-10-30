Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 6 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 378 bin 933'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 185'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 330 bin 457'ye ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1604 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 406 bin 364'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 905'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 322 bin 703 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 3'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 899 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 321 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 82 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 775 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 585 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 200 günden fazla süredir yeni Kovid-19 vakası görülmedi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 553'e ulaşmıştı.

Taiwan News gazetesinin haberine göre, ülkede son vaka 12 Nisan'da görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Çelik