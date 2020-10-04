Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 450'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 621 kişinin iyileştiği ülkede 195 kişinin tedavisi de sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 64 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 91'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 787 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı ise 421'e ulaştı.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 632 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 314 bin 616'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 513'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 298 bin 968 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 190 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 322 bin 497'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 776'ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 79'a ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1125 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 368 bin 690'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 348'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 281 bin 656 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 812'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle de 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 562 kişi de iyileşti.

Bu arada Singapur'un 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan Avustralya'da Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 585 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 388 kişi iyileşti, 138 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen