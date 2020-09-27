Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 351'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüsün bulaştığı 80 bin 541 kişinin iyileştiği ülkede halen 176 kişinin tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, bölgede şimdiye kadar toplam 5 bin 66 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 105 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 786 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 95 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 611'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 21 bin 248 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybeden ülkede ölenlerin sayısı 401'e ulaştı.

Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, karaoke salonları, ayaküstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.

İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler ise yasak.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 995 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 304 bin 226'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 344'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 252 bin 510'a ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 523 vakanın kaydedildiği Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 367 kişi iyileşti, 100 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 700'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 359 kişi de iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1275 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 359 bin 148'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin ölümüyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 161'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 270 bin 491 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 694 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 310 bin 275'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 457'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 295 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik